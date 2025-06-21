Helikopter ve uçaklara yerde 'milli' destek: Türkiye'den İspanya'ya ihraç edilecek

Havacılık alanında 2018'den bu yana çok niş ürünler ürettiklerini, çözümlerinin Türkiye'de muadili bulunmadığını dile getiren Avcı, Yer Destek Güç Ünitesi ile bu alanda faaliyet gösteren dünyadaki birkaç üretici arasına girdiklerini belirtti. Avcı, ürüne ilişkin şu bilgileri verdi:





"Uçaklar aprona yanaştıklarında ya da aprondan çıkacakları zaman altlarından bir kablo takılır. Bu kablo uçağa güç verir. Pilotun uçuşa çıkmadan önce uçuş testlerini yapması gerekir ve bunun için enerjiye ihtiyacı vardır. Hali hazırda Türkiye ve dünyada bu işlem büyük ölçüde dizel jeneratörlerle yapılıyor. Bunu nasıl küçültebiliriz dedik. Uluslararası örneklerine baktık. Jandarma ve Jandarma Asayiş Vakfı (JAVDES) destekleriyle hava araçlarına yönelik bir AR-GE süreci başlattık. Bir ürün ortaya koyduk ve bunu çok küçülttük. Bu ürün iş jetleri, ATAK helikopteri, genel maksat helikopterlerinde kullanılabilecek güç destek ünitesi haline geldi.