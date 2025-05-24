"40 bin fite çıkması başka bir başarı"





İnsansız hava aracı AKSUNGUR'un ANKA ile hemen hemen aynı platforma ama daha büyük yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu ve 52 saat hava kalabildiğini anlatan Demiroğlu, şöyle konuştu:





"Yaklaşık 3 bin kilometre gidip gelebiliyor. Bu, çok ciddi stratejik bir ürün, çok rağbet görüyor. Buradaki sayımız şu anda 17 ama artacak. Güzel bir haber de TEI'mizin ürettiği yerli motorumuz PD170 ile beraber 40 bin fite çıktık. Dizel bir motorun 40 bin fite çıkması, çok önemli bir başarı. Böyle bir platformun dizel bir motorla 40 bin fite çıkması başka bir başarı."



