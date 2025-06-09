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İkinci el otomobilde talep patladı: En çok tercih edilen modeller belli oldu

İkinci el otomobilde talep patladı: En çok tercih edilen modeller belli oldu

09:549/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bayramla birlikte ikinci el araç piyasasında dikkat çeken bir canlanma gözlemlendi. Bayram süresince ertelenen alım kararları, tatil dönüşü hızla uygulamaya konuldu. Piyasadaki uzun süreli durgunluk yerini hareketlilik sinyallerine bırakırken, alıcılar piyasa araştırmalarını sürdürüyor. Öte yandan İkinci el piyasasında en çok talep gören modeller de ortaya çıktı. Peki 2'inci el otomobil piyasasında son durum ne? En çok hangi modeller talep görüyor, hibrit araçlara olan ilgi neden artıyor? İşte tüm bu detaylar.

Haziran ayının gelmesiyle beraber ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Satışlarda haftalık bazda artış göze çarparken, özellikle bazı modeller ilanlarda uzun süre kalmadan el değiştiriyor. Peki bu talep artışı kalıcı mı? Fiyatlar yükselecek mi, yoksa sabit mi kalacak? Sektör temsilcilerinden önemli açıklamalar geldi.

PİYASA HAREKETLENDİ


Nisan ayıyla birlikte kıpırdanmaya başlayan ikinci el araç piyasası, bayram tatiliyle beraber hız kazandı. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel’in Milliyet’e yaptığı açıklamaya göre, Ramazan ve Kurban Bayramları gibi dönemsel yoğunluklar, her zaman satışlara olumlu yansıyor. Nisan ayında Mart ayına göre satışlarda %16,10, geçen yılın aynı ayına göre ise %25,03 oranında artış yaşandığı belirtiliyor. Mayıs başında başlayan ivme, yaz aylarına girilmesiyle güçlenerek devam ediyor.


İHTİYAÇ ALIMLARI PİYASAYI CANLANDIRDI


Ertemel, piyasada gözlemlenen hareketliliğin temelinde yalnızca bayram etkisinin değil, sıfır araç fiyatlarındaki yükselişin de yattığını vurguluyor. Sıfır fiyatları artarken, ikinci elde aynı oranda bir yükseliş yaşanmaması alıcılar için cazip fırsatlar doğuruyor. Ayrıca dövizdeki dalgalanma ihtimali, vatandaşları "fiyatlar daha da artmadan" alım yapmaya yöneltiyor. Bu da piyasada geçici değil, dengeli ve dikkatli bir hareketlenmeye işaret ediyor.

HANGİ MODELLER ÖNE ÇIKIYOR?

İkinci el piyasasında en çok talep gören modeller yine klasikleşmiş tercihler oldu. Sedan sınıfında Fiat Egea, Renault Megane ve Toyota Corolla ön plana çıkarken, SUV segmentinde Peugeot 3008 ve Opel Mokka dikkat çekiyor.

Bu araçlar, piyasa değerine göre hızlı satış performansıyla da öne çıkıyor.

ELEKTRİKLİLERE ALIŞMA SÜRECİ, HİBRİTLERE AVANTAJ


Tüketiciler hâlâ elektrikli araçlarla ilgili menzil ve şarj süresi gibi konularda soru işaretlerine sahip olsa da, hibrit araçlara olan ilgi giderek artıyor. Özellikle plug-in hibrit modeller, menzil endişesini ortadan kaldırdığı için daha hızlı alıcı buluyor. Bu araçlar genellikle 1.8 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

FİYATLAR NE YÖNDE GİDECEK?


Uzmanlara göre, döviz kurunda olağanüstü bir değişiklik yaşanmadıkça fiyatların sabit kalacağı öngörülüyor. Ancak sıfır ve ikinci el arasındaki fiyat farkı korunursa, ikinci ele olan ilginin yaz boyunca devam etmesi bekleniyor.

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