İHTİYAÇ ALIMLARI PİYASAYI CANLANDIRDI





Ertemel, piyasada gözlemlenen hareketliliğin temelinde yalnızca bayram etkisinin değil, sıfır araç fiyatlarındaki yükselişin de yattığını vurguluyor. Sıfır fiyatları artarken, ikinci elde aynı oranda bir yükseliş yaşanmaması alıcılar için cazip fırsatlar doğuruyor. Ayrıca dövizdeki dalgalanma ihtimali, vatandaşları "fiyatlar daha da artmadan" alım yapmaya yöneltiyor. Bu da piyasada geçici değil, dengeli ve dikkatli bir hareketlenmeye işaret ediyor.