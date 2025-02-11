Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
THY yeni indirimli bilet kampanyası başlattı: Hangi tarihlerde geçerli?

THY yeni indirimli bilet kampanyası başlattı: Hangi tarihlerde geçerli?

Pınar Görgü
Pınar Görgü
10:5611/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türk Hava Yolları (THY), yeni indirimli bilet kampanyası başlattı. Yolcular, Ramazan ayında uygun fiyatlarla seyahat etme imkanı bulacak. Kampanya kapsamında, bilet fiyatları her şey dahil 949 TL'den başlayacak. Peki, hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte, THY indirimli bilet kampanyasının detayları.

THY, indirimli bilet kampanyası başlattı.

Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular için kampanya detayları şu şekilde;


949 TL’den başlayan fiyatlarla...

11 Şubat 2025 – 13 Şubat 2025 tarihinde satın alacakları biletler ile 01 Mart 2025 – 26 Mart 2025 tarihleri arasında her şey dahil 949 TL’den başlayan fiyatlarla tek yön uçuş olanağı elde ediyorlar.


Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 949 lira, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında bin 599 lira, PrimeFly pakette bin 799 lira oldu.

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette bin 499 lira, PrimeFly pakette ise bin 699 liradan satış yapılacak.

İndirimler sınırlı sayıda koltuk için geçerli olurken, KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamayacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan uçuşlar ile Türk Hava Yolları codeshare (ortak) ve AJet seferleri kampanya kapsamında olmayacak.

#THY
#indirimli bilet
#uçak bileti
#ucuz bilet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SGK başlangıcı 1994, 2004, 2014 olan yaşadı! 1800 ve 3600 günle erken emeklilik şartı oluştu