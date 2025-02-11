Türk Hava Yolları (THY), yeni indirimli bilet kampanyası başlattı. Yolcular, Ramazan ayında uygun fiyatlarla seyahat etme imkanı bulacak. Kampanya kapsamında, bilet fiyatları her şey dahil 949 TL'den başlayacak. Peki, hangi tarihlerde geçerli olacak? İşte, THY indirimli bilet kampanyasının detayları.
THY, indirimli bilet kampanyası başlattı.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular için kampanya detayları şu şekilde;
949 TL’den başlayan fiyatlarla...
11 Şubat 2025 – 13 Şubat 2025 tarihinde satın alacakları biletler ile 01 Mart 2025 – 26 Mart 2025 tarihleri arasında her şey dahil 949 TL’den başlayan fiyatlarla tek yön uçuş olanağı elde ediyorlar.
Kampanya kapsamında sunulan ücretler tüm yurt içi uçuşlarda EcoFly ücret sınıfında 949 lira, ExtraFly pakette ücretler; İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında bin 599 lira, PrimeFly pakette bin 799 lira oldu.
Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette bin 499 lira, PrimeFly pakette ise bin 699 liradan satış yapılacak.
İndirimler sınırlı sayıda koltuk için geçerli olurken, KKTC Ercan Havalimanı’na yapılacak uçuşları kapsamayacak.
Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılan uçuşlar ile Türk Hava Yolları codeshare (ortak) ve AJet seferleri kampanya kapsamında olmayacak.