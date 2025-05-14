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AJet'ten yaz kampanyası: 40 dolardan başlayan fiyatlarla uçak bileti fırsatı

AJet'ten yaz kampanyası: 40 dolardan başlayan fiyatlarla uçak bileti fırsatı

11:3914/05/2025, mercredi
AA
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AJet, yurt dışı tatil planı yapan yolcular için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında bilet fiyatları 40 dolardan başlayan seçeneklerle satışa sunuldu. Sınırlı sayıda satılan biletlerde son tarih belli oldu. Peki, AJet yaz kampanyası hangi tarihlerde, hangi ülkelerde geçerli olacak? İşte detaylar.

AJet, yurt dışı indirimli bilet kampanyası ile Türkiye çıkışlı biletleri, vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, erişilebilir fiyatlarla seyahat deneyimi sunan AJet, yurt dışı uçuşlarda geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı.

AJet'in yurt dışı kampanyası Roma'dan Londra'ya, Stockholm'den Paris'e, Şarm El-Şeyh'ten Cezayir'e uzanan destinasyonlarda yaz seyahatini planlama fırsatı sunuyor.

Hangi tarihlerde geçerli olacak?

Şirketin indirimli biletleri, bugün saat 10.00'dan yarın 23.59'a kadar satışta olacak ve 1 Haziran-31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.


48 bin indirimli koltuk satışta

Yurt dışında 34 ülkede 58 noktaya sefer düzenleyen AJet, kampanya kapsamında, vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48 bin indirimli bileti satışa çıkardı.


AJet indirimli bilet kampanyasından nasıl bilet alınır?

Türkiye çıkışlı, yurt dışı varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli "basic" biletler, "AJet.com" internet sitesi, AJet'in mobil uygulaması, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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