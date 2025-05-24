Ticaret Bakanlığı, e-ticaret ve uzaktan satışlara ilişkin tüketiciyi koruyan yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, ürün iade sürecinde kargo ücreti ve elektronik eşyalarla ilgili değişikliklere gidildi. İşte yeni düzenleme ile ilgili detaylar.
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.
1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek düzenlemelerle, cayma hakkını kullanan tüketicilere iade kargo ücreti yansıtılamayacak ve bazı elektronik ürünlerdeki cayma hakkı istisnaları kaldırılacak.
Kargo ücreti satıcıya ait olacak
Tüketicilerin mesafeli alışverişlerde ürün iadesi yaparken kargo ücretinden sorumlu tutulmalarına yönelik daha önce getirilen değişiklik, 4 Eylül 2024’te yapılan 28. Tüketici Konseyi’nde gelen öneriler doğrultusunda geri çekildi.
Buna göre, tüketicilerin mesafeli olarak kurdukları sözleşmelerde cayma hakkını kullanmaları halinde iade kargo ücretlerini satıcı veya sağlayıcılar ödemeyi sürdürecek.
Elektronik ürünlerde cayma hakkı
Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin sıklıkla kullandıkları elektronik ürünlerden cep telefonu, akıllı saat ve bilgisayar ürünlerinin mesafeli olarak alışverişe konu edilmesi halinde cayma hakkının kullanılamayacağına yönelik değişikliğin de yeniden gözden geçirildiğine işaret edilerek, bu ürünlerin cayma hakkı istisnaları kapsamından çıkarıldığı belirtildi.
Böylece, söz konusu ürünler için de cayma hakkını kullanabilme imkanının korunduğu vurgulanan açıklamada, "Tüketicilerimizin e-ticaret siteleri ve platformlar gibi mecralarda mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde daha güvenli bir alışveriş yapma imkanına kavuşmaları hedeflenmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.
Artık zorunlu olacak
Yine 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek başka bir düzenleme ise, tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğa başvuru şartına yönelik.
Buna göre, parasal limitler dahilindeki uyuşmazlıklarda mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurulması gerektiği bilgisi, mesafeli satış sözleşmesi yapılmadan önce tüketiciye sunulan ön bilgilendirme formunda yer alacak.