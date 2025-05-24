Böylece, söz konusu ürünler için de cayma hakkını kullanabilme imkanının korunduğu vurgulanan açıklamada, "Tüketicilerimizin e-ticaret siteleri ve platformlar gibi mecralarda mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde daha güvenli bir alışveriş yapma imkanına kavuşmaları hedeflenmiştir" değerlendirmesinde bulunuldu.