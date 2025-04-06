iPhone fiyatlarına dev zam: 34 bin TL'lik fiyat artışı bekleniyor, işte en ucuz ve en pahalı iPhone fiyatı

Apple'ın Fiyat Politikası ve Tüketicilere Etkisi





ABD'nin gümrük vergilerinin küresel ticaret üzerinde önemli etkileri oluyor. Apple gibi dev teknoloji şirketlerinin maliyetleri artarken, tüketiciler iPhone ve diğer teknoloji ürünlerinde büyük fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalabilir. Apple’ın bu artışlara karşı alacağı önlemler ve fiyat politikaları, hem ABD hem de Türkiye pazarında yakından takip edilecek.



