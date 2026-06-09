İslam Memiş'ten '3 güne dikkat' uyarısı: Altındaki sert düşüşü fırsata çevirecek o hamleyi açıkladı

Piyasalar adeta nefesini tuttu, tüm gözler bu hafta yaşanacak o kritik üç güne çevrildi. Son dönemde serbest düşüşe geçerek yatırımcısını tedirgin eden altın fiyatları için "Fırsat mı, yoksa yeni bir çöküş mü?" sorusu gündemi meşgul ederken, finans piyasalarının deneyimli ismi İslam Memiş'ten ezber bozan bir uyarı geldi. Milyonlarca yatırımcının yakından takip ettiği ABD enflasyon verisi ve peş peşe açıklanacak küresel faiz kararlarının piyasalarda adeta fırtına koparması bekleniyor. Altındaki sert düşüşü korkulacak bir tablo yerine, eline yeni nakit geçenler için 'yeni bir fırsat penceresi' olarak yorumlayan Memiş'in, asıl büyük kazanç potansiyeli için işaret ettiği o sürpriz yatırım aracı ise portföylerde kartların tamamen yeniden dağıtılmasına neden olacak türden. Peki, euro neden çok ucuz kaldı, borsa hangi yöne kırılacak ve yatırımcı fırtınaya nasıl hazırlanmalı?

1 /7 Finansal analist İslam Memiş, kişisel YouTube kanalında yaptığı son değerlendirmelerde piyasalara dair kritik uyarılarda bulundu. Özellikle serbest düşüşte olan altın fiyatlarını mercek altına alan Memiş, yatırımcılar için içinde bulunduğumuz haftanın çarşamba, perşembe ve cuma günlerine dikkat çekti.

2 /7 Piyasaların gözü bu üç kritik günde

Memiş'in analizine göre, çarşamba günü açıklanacak Japonya ve Çin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri büyük önem taşıyor. Aynı gün saat 15.30'da ABD enflasyon verisinin açıklanmasıyla piyasalardaki dalgalanmanın daha da sertleşmesi bekleniyor. Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu merakla beklenen faiz kararını duyuracak. Buna ek olarak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve Başkan Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların yakın takibinde olacak. Haftanın son işlem günü olan cuma ise Almanya'nın enflasyon verisi piyasaların radarında yer alacak.

3 /7 Borsa İstanbul'da geniş bant aralığında dalgalı seyir

Borsa İstanbul (BIST 100) endeksini de değerlendiren uzman isim, endeksin yüzde 1 civarında bir kayıpla 13.596 puan seviyesinden işlem gördüğünü belirtti. Kısa vadede 13.000 ile 14.000 puan aralığındaki beklentisini koruyan Memiş, bu hafta endekste geniş bant aralığında dalgalı bir seyir bekliyor. Kademeli alım yapmayı düşünen yatırımcılar için 12.800 puan seviyesinin güçlü bir destek olarak izlenebileceğini aktarırken, kısa vadeli giriş yapacaklar için hedef seviyenin 14.500 puan olduğunu vurguladı.

4 /7 Döviz kurlarında son durum ve ucuz kalan euro

Döviz piyasasındaki hareketliliğe de değinen Memiş, haziran ayı itibarıyla doların resmi kurda 46,10 TL seviyesine yerleştiğini, serbest piyasada ise biraz daha pahalı bir seyir izleyerek 46,14 TL'den işlem gördüğünü ifade etti. Benzer şekilde, resmi kurda 53,18 TL olan euronun serbest piyasada 53,20 TL'den alıcı bulduğunu hatırlattı. Euro/dolar paritesinin geçen haftaya kıyasla sert bir düşüş yaşayarak 1.1525 seviyesine gerilediğine dikkat çeken analist, 1.1480 destek seviyesinin yakından takip edileceğini belirtti. Memiş'e göre bu düşüşler kalıcı olmayacak; euro şu an oldukça ucuz kalmış durumda ve yukarı yönlü muhtemel ataklarda 53,80 TL ile 53,90 TL direnç seviyeleri test edilebilir.



5 /7 Altın cephesinde fırsat penceresi

Altın piyasasında yaşanan sert düşüşlerin nedenlerine değinen uzman, ABD istihdam verisinin ardından nakit akışının para piyasası fonlarına kayması ve Fed'in faiz artırma ihtimalinin konuşulmaya başlanmasıyla ons altının 4.300 dolar seviyesine kadar çekildiğini açıkladı.

6 /7 Hafta boyunca 4.280 dolar destek seviyesini izleyeceğini belirten Memiş, altın fiyatlarının mevcut seviyelerde oldukça ucuz kaldığını ve bu gerilemenin eline yeni nakit geçen yatırımcılar için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi. Ons altındaki bu düşüş, iç piyasada gram altını da etkiledi. Geçtiğimiz haftayı 6.500 TL'den kapatan gram altın, ons altındaki gerilemeye paralel olarak yeni haftaya düşüşle başlayarak 6.465 TL seviyesine çekildi. Yatırımcılar için burada takip edilecek kritik destek seviyesi ise 6.450 TL olarak açıklandı.