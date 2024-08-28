İşlenmeyen tarım arazileri çiftçilere kiralanacak: Bu sene arazide ilk tespitlerimizi yapacağız

Kentte 1 milyon hektarın üzerinde toplam arazi varlığının bulunduğunu anlatan Aydın, "Bunun 340 bin hektarı mera alanlarından oluşuyor. 375 bin hektarı ise toplam tarımsal ekilebilir alandır. Bizim ÇKS verilerine göre de 263 bin hektar alanını bu sene işlendiği görülüyor. Geriye kalan kısmı da tarımsal faaliyetin gerçekleşmediği alanlar. Biz bakanlığımızın tarım arazilerinin etkin kullanılmasıyla ilişkin proje çerçevesinde hibeyle tohum desteği gibi çeşitli projelerle bu alanları tarıma katmaya çalışıyoruz. Yine çiftçilerimizden ÇKS'ye kayıtlı olup da bir şekilde işlem görmeyen tarım arazilerini de yeni çıkan bu yönetmelik çerçevesinde inşallah bunları işleyecek kişilere kiralamak suretiyle tarıma kazandırmış olacağız." diye konuştu.