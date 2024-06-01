İstanbul'da kurbanlıklar görücüye çıktı: İşte kurbanlık fiyatları

Günal, "Bu sene halkımız rahat olsun, Türkiye'de yeteri kadar kurbanlık var. Kimse kapılmasın, yani yeteri kadar hayvanımız var. Küçükbaşlar şu anda gelmedi, havanın sıcaklığından dolayı. Küçükbaşlar da kurbana 1 hafta kala aşağı yukarı giriş yapacaklar. Ama büyükbaşların yüzde 30'u girdi, yüzde 70'i bu hafta içinde tamamen dolar. Müşterilerimiz de bekliyoruz. Çok güzel geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Burada kurban fiyatları 80 bin liradan başlayıp 250 bine kadar gidiyor. Tabi bu hayvanın ağırlığına göre gidiyor. Hayvanlardan 3 kişilik olan var 5 kişilik olan var 7 kişilik olan var" dedi.