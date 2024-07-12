Anadolu'nun en büyük adası





Ada sahibi Ferzan Durmaz ile çalışmalar yürüten Hüseyin Keleş ise, “Ada yaklaşık bin dönümden oluşuyor. Şu an ekilebilir arazi olarak yedi yüz küsur dönüm bir arazisi var. Ay çekirdeği ektik ve kayısı ağaç ektik. Fidan şu an evet gördüğünüz gibi. Urfa'dan abim Ferzan onlarla beraber onlar aldı burayı. Biz de Elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. İlk hasadı bu sene çıkaracağız. Burası Anadolu'nun en büyük adası” şeklinde konuştu.