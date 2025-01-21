Kamu-Özel işbirliğinden ekonomiye dev katkı: Havalimanları bir yılda 37 milyar TL kazandırdı

"Küresel düzeyde ulaşım merkezi"

Özellikle İstanbul Havalimanı'nın bu projeler arasında en büyük gelir kaynağı olmaya devam ettiğini aktaran Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanı'ndan 2024 yıl sonu kirası olarak 736 milyon 179 bin 973 avro gelir elde edilecek. Bu kapsamda garanti üstü tahsil edilecek tutar ise 44 milyon 637 bin 879 avro ederinde. İstanbul Havalimanı yalnızca yerel değil, küresel düzeyde de önemli bir ulaşım merkezi olarak Türkiye'nin ekonomisine ciddi bir değer katıyor" ifadelerini kullandı.