Kırık Tüneli'nde sona gelindi: Güneydoğu'yu sahile bağlayacak

Baydaş, Rize'nin İyidere ilçesinde lojistik limanının yapımına devam edildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:





"Türkiye'nin en büyük limanlarından biri inşa ediliyor. Son aşamaya da gelinmiş durumda. İnşallah önümüzdeki sene başında lojistik dolgu alanının inşaatı tamamlanmış olacak. Daha sonra üstyapısı devam edecek. Lojistik limanlar kara yolu ve demir yolu bağlantılarıyla sağlıklı çalışır. Bu yönde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yaptığı çalışmalar ki bugün bulunduğumuz bu yol onlardan bir tanesidir...