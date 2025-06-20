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Kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirmişler: Hileli gıdalar ifşa edildi

Kıyma diye kalp, dana diye at ve eşek eti yedirmişler: Hileli gıdalar ifşa edildi

16:2620/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıda listesini güncellemeye devam ederken, halk sağlığını riske atan akılalmaz veriler ortaya çıktı. Yeni listede bazı işletmelerin kıyma adı altında sakatat, dana eti yerine ise at ve eşek eti sattığı tespit edildi. İşte o ürünler ve markaları.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sahtecilik yapılan ve halk sağlığını riske atan gıdalarla ilgili ifşa listesini güncelliyor, birçok ünlü firma ve marka ifşa olmaya devam ediyor.

Liste değişti

Bakanlığın düzenli olarak güncellediği taklit-tağşiş listesi, bazı güvenilir görünen markaların da gerçekte sağlığı tehdit eden ürünler sattığını gözler önüne serdi.

19-20 Haziran tarihli listede halk sağlığını riske atan yeni detaylar ortaya çıktı.


Kıymada kalp çıktı

Listeye göre üzüm pekmezinde şeker ilavesi, zeytinyağında tohum yağı, tereyağında bitkisel yağ, sucukta kanatlı eti ve kalp, köftede tavuk eti, kıymaya kalp gibi karışımlar katıldığı görüldü.

Adana ve Antalya'da vatandaşa yine dana yerine at ve eşek eti yedirildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde hizmet veren "Genç Kasap" adlı işletme, Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan "Gül Kasap" ve Adana Yüreğir'deki "Yetsan Sanayi Sitesi Depo" adlı firmanın ürünlerinde at ve eşek eti tespit edildi.

İşte gıdada hile yapan yeni firmalar ve ürünler:

#Hileli Gıda
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#sahte gıdalar
#taklit ve tağşiş listesi
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