Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iş birliği ile bireysel kredi kartlarına ilişkin önemli adımlar atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyen vatandaşlar, 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırabilecek. Peki, kredi kartı borcu yapılandırma ne zaman? İşte kredi kartı borcu 60 ay yapılandırma detayları...

1 /7 Kredi kartı borcu yapılandırma ile ilgili gelişmeler vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların bireysel borçlarını 60 aya kadar yapılandırması için imkan sağlayacak.





2 /7 Asgari ödeme tutarını ödeyemeyen, kredi kartı limiti 50 bin lira ve üzerinde olan kişiler, bankalar tarafından yapılandırmanın başlayacağı tarihi araştırıyor.





3 /7 KREDİ KARTI BORÇ YAPILANDIRMA BAŞLADI?

Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklandı.

4 /7 Uygulama 1 Kasım'da yürürlüğe girecek. Buna göre 60 ay yapılandırma 1 Kasım 2024 Cuma günü itibariyle 81 ilde tüm bankalarda resmen başlayacak. Merkez Bankası, 24 Ekim’de referans oranı yüzde 3.11 olarak açıkladı.





5 /7 Bu bağlamda da borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.





6 /7 Bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.



