"Sokak ve mahalle aralarında kurban kesmeyin"

Kurbanlık seçimi kadar, kesim şartlarının da hayvan refahına uygun olması gerektiğini belirten Bostancı, "Kurban kesimleri ise veteriner hekim kontrolü yapılan kurban komisyonunun belirlediği yerlerde veya mezbahalarda yapılması gerekiyor. Sokak ve mahalle aralarında gelişigüzel şekilde kurban kesilmemeli. Bu noktada hayvan refahına da dikkat etmemiz lazım. Hayvanın kesildikten sonra askıda bir süre kalıp, yutağının boşaltılması ve iç organlarının uzaklaştırılması gerekiyor. İç organları da kesinlikle çevreye atılmamalı. Derin çukurlara gömülmesi önem arz ediyor" diye konuştu.



