c) (c) bendinde yer alan "Hayvan Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği," ibaresi "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı," şeklinde, "Sağlık;" ibaresi "Sağlık Hizmetleri;" şeklinde değiştirilmiştir.

ç) (d) bendinde yer alan "Bahçecilik, El Sanatları Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Sanat ve Tasarım;" ibaresi "El Sanatları Teknolojisi, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik ve Fotoğraf, Güzellik Hizmetleri, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Moda Tasarım Teknolojileri, Plastik Sanatlar;" şeklinde değiştirilmiştir.

d) (e) bendinde yer alan "Büro Yönetimi," ibaresi "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı," şeklinde ve "Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri," ibaresi "Halkla İlişkiler," şeklinde değiştirilmiş, "Eğlence Hizmetleri," ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.