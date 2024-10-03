logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Ekonomi
Savunma Sanayi
'Milli Lazer Silahı' TEKNOFEST Adana'da vitrine çıktı

'Milli Lazer Silahı' TEKNOFEST Adana'da vitrine çıktı

12:253/10/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber

Modern pentatlon branşında yurt dışına bağlılığın önüne geçilmesi için tasarlanarak üretimine başlanan "Milli Lazer Silahı" TEKNOFEST Adana'da sergileniyor. TEKNOFEST'te katılımcıların rağbet gösterdiği silah, modern pentatlon sporcuları tarafından da deneniyor. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Mete Berk Demiryol, "Küçüklüğümüzde silah bulamıyorduk. 20-25 arkadaşımla beraber tek silahta atış yapıyorduk" dedi.

Modern pentatlon branşında yurt dışına bağlılığın önüne geçilmesi için tasarlanarak üretimine başlanan "Milli Lazer Silahı", Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde düzenlenen, Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı festival, Adana Havalimanı'nda devam ediyor.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) işbirliğiyle üretilen "Milli Lazer Silahı", GSB standında tanıtılıyor.

Stantta kurulan alanda silahla hedefe atış yapma imkanı bulan ziyaretçiler, ürün hakkında bilgi alıyor.


TEKNOFEST Adana'da katılımcıların rağbet gösterdiği silah, modern pentatlon sporcuları tarafından da deneniyor.





"Yeterli sayıda silahımız olmadığı için branşta gelişim sağlamıyorduk"


Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi de olan Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu İl Temsilcisi Mete Berk Demiryol, milli lazer silahının modern pentatlona ivme kazandırdığını söyledi.

Silah temininde yurt dışına bağlı olmanın sorunlarını yaşadıklarını anlatan Demiryol, şöyle devam etti:


"Sporcularımızın lazer silahlarını yurt dışından getirdiğimiz için maliyetler çok yüksekti. Yeterli sayıda silahımız olmadığı için branşta gelişim sağlayamıyorduk. Lazer silahlarını yurt dışından temin ederken zorluk yaşıyorduk. Bu nedeniyle federasyonumuz ve bakanlarımızın işbirlikleriyle Milli Lazer Silahı projemiz ortaya çıktı. Tamamıyla yerli ve milli olmak üzere kendi silahımızı ürettik."

Demiryol, silahların seri üretimini yaparak sporcuların kullanımına sunmaya başladıklarını belirtti.

"Nişangahı, kabzası ve tetiği özel olarak üretildi"


Branştaki malzeme sorununu çözmeyi başardıklarını vurgulayan Demiryol, şunları kaydetti:


"Ben çok uzun yıllar bu branşın içinde bulundum. Geçmişte milli sporcu olarak yarıştım. Silah sıkıntısı çok çektik. Küçüklüğümüzde silah bulamıyorduk. 20-25 arkadaşımla beraber tek silahta atış yapıyorduk. Bunun teminini federasyonumuz ve bakanlığımız sağlıyor. Silahımızın içinde lazer mekanizması bulunuyor. Nişangahı, kabzası ve tetiği özel olarak üretildi. Tamamen milli bir silah. Uluslararası standartlara uygun şekilde üretilip onaylı şekilde entegre edildi. Dünya ve Avrupa şampiyonlarında kullanılabilecek düzeyde. Şu an ulusal standartlarda gelişmekte olan, gelecek vadeden sporcularımızın tercih ettiği bir silah."

Demiryol, TEKNOFEST katılımcılarının milli lazer silahına büyük ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

#TEKNOFEST
#Milli Lazer Silahı
#Adana

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor 2024? Kış lastiği hangi tarihte, nasıl takılır?