Ne Giresun ne Ordu...Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) güncel verileri, ezberleri bozdu. Karadeniz’in fındık şampiyonu belli oldu. Dünyadaki fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini üstlenen Türkiye’de en çok fındık üreten ilçesi belli oldu. Sürpriz liste herkesi şaşırttı.

1 /23 Dünyadaki fındık üretiminin yüzde 70'ini Türkiye karşılıyor. Karadeniz'in göz bebeği en çok bu ilde yetişiyor! Ne Giresun ne ordu...



2 /23 İşte Türkiye'nin en çok fındık üretimi yapan 20 ilçesi...

3 /23 20. Tirebolu, Giresun - 13 bin 348 ton

4 /23 19. Bulancak, Giresun - 13 bin 430 ton



5 /23 18. Perşembe, Ordu - 13 bin 556 ton

6 /23 17. Giresun merkez - 14 bin 10 ton

7 /23 16 . Şalpazarı, Trabzon - 14 bin 145 ton

8 /23 15. Yığılca, Düzce - 15 bin 299 ton

9 /23 14. Gölköy, Ordu - 15 bin 920 ton

10 /23 13. Düzce merkez - 16 bin 233 ton

11 /23 12. Karasu, Sakarya - 16 bin 677 ton

12 /23 11. Karadeniz Ereğli, Zonguldak - 16 bin 807 ton



13 /23 10. Hendek, Ordu - 18 bin 182 ton

14 /23 9. Fatsa, Ordu - 18 bin 278 ton

15 /23 8. Ulubey, Ordu - 18 bin 492 ton

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17 /23 7. Kocaali, Sakarya - 19 bin 564 ton



18 /23 6. Alaplı, Zonguldak - 19 bin 659 ton

19 /23 5. Altınordu, Ordu - 22 bin 414 ton

20 /23 4. Ünye, Ordu - 23 bin 813 ton



21 /23 3. Terme, Samsun - 28 bin 855 ton



22 /23 2. Akçakoca, Düzce - 36 bin 649 ton