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Ne Ordu, ne Giresun ne de Trabzon: Zirve şaşırttı: İşte en çok fındık üreten o ilçe

Ne Ordu, ne Giresun ne de Trabzon: Zirve şaşırttı: İşte en çok fındık üreten o ilçe

12:3811/07/2025, Cuma
G: 11/07/2025, Cuma
AA
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Ne Giresun ne Ordu...Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) güncel verileri, ezberleri bozdu. Karadeniz’in fındık şampiyonu belli oldu. Dünyadaki fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini üstlenen Türkiye’de en çok fındık üreten ilçesi belli oldu. Sürpriz liste herkesi şaşırttı.

Dünyadaki fındık üretiminin yüzde 70'ini Türkiye karşılıyor. Karadeniz'in göz bebeği en çok bu ilde yetişiyor! Ne Giresun ne ordu...


İşte Türkiye'nin en çok fındık üretimi yapan 20 ilçesi...

20. Tirebolu, Giresun - 13 bin 348 ton

19. Bulancak, Giresun - 13 bin 430 ton


18. Perşembe, Ordu - 13 bin 556 ton

17. Giresun merkez - 14 bin 10 ton

16 . Şalpazarı, Trabzon - 14 bin 145 ton

15. Yığılca, Düzce - 15 bin 299 ton

14. Gölköy, Ordu - 15 bin 920 ton

13. Düzce merkez - 16 bin 233 ton

12. Karasu, Sakarya - 16 bin 677 ton

11. Karadeniz Ereğli, Zonguldak - 16 bin 807 ton


10. Hendek, Ordu - 18 bin 182 ton

9. Fatsa, Ordu - 18 bin 278 ton

8. Ulubey, Ordu - 18 bin 492 ton

7. Kocaali, Sakarya - 19 bin 564 ton


6. Alaplı, Zonguldak - 19 bin 659 ton

5. Altınordu, Ordu - 22 bin 414 ton

4. Ünye, Ordu - 23 bin 813 ton


3. Terme, Samsun - 28 bin 855 ton


2. Akçakoca, Düzce - 36 bin 649 ton

1. Çarşamba, Samsun - 40.527 ton

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