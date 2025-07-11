Ne Giresun ne Ordu...Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) güncel verileri, ezberleri bozdu. Karadeniz’in fındık şampiyonu belli oldu. Dünyadaki fındık üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini üstlenen Türkiye’de en çok fındık üreten ilçesi belli oldu. Sürpriz liste herkesi şaşırttı.
Dünyadaki fındık üretiminin yüzde 70'ini Türkiye karşılıyor. Karadeniz'in göz bebeği en çok bu ilde yetişiyor! Ne Giresun ne ordu...
İşte Türkiye'nin en çok fındık üretimi yapan 20 ilçesi...
20. Tirebolu, Giresun - 13 bin 348 ton
19. Bulancak, Giresun - 13 bin 430 ton
18. Perşembe, Ordu - 13 bin 556 ton
17. Giresun merkez - 14 bin 10 ton
16 . Şalpazarı, Trabzon - 14 bin 145 ton
15. Yığılca, Düzce - 15 bin 299 ton
14. Gölköy, Ordu - 15 bin 920 ton
13. Düzce merkez - 16 bin 233 ton
12. Karasu, Sakarya - 16 bin 677 ton
11. Karadeniz Ereğli, Zonguldak - 16 bin 807 ton
10. Hendek, Ordu - 18 bin 182 ton
9. Fatsa, Ordu - 18 bin 278 ton
8. Ulubey, Ordu - 18 bin 492 ton
7. Kocaali, Sakarya - 19 bin 564 ton
6. Alaplı, Zonguldak - 19 bin 659 ton
5. Altınordu, Ordu - 22 bin 414 ton
4. Ünye, Ordu - 23 bin 813 ton
3. Terme, Samsun - 28 bin 855 ton
2. Akçakoca, Düzce - 36 bin 649 ton
1. Çarşamba, Samsun - 40.527 ton