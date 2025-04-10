Tek Şart: Sağlık Raporu





Bu imkandan yararlanmak için yalnızca bir sağlık kurulu raporu gerekiyor. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile emekliler, SGK’nın anlaşmalı olduğu kaplıca tesislerinden ücretsiz hizmet alabilecekler. Raporun alınmasının ardından 5 iş günü içerisinde başvuru yapılması yeterli.