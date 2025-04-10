Sosyal Güvenlik Kurumu, (SGK) emeklilerin refahı için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Emekli promosyonu ve bayram ikramiyelerinin ardından yeni bir düzenleme daha hayata geçirildi. SGK tarafından hayata geçirilen proje ömür boyu ücretsiz olacak. İşte haberin detayları...
Bayram ikramiyeleri, banka promosyonları ve maaş ödemeleri gündemdeki yerini korurken, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emeklilere yönelik dikkat çeken bir destek daha geldi.
Ömür boyu ücretsiz olacak
SGK, sessiz sedasız hayata geçirdiği yeni düzenleme ile milyonlarca emekliye ömür boyu ücretsiz kaplıca tedavisi imkanı sundu.
Yapılan yeni düzenleme ile SGK, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine kaplıca tedavilerini tamamen ücretsiz hale getirdi.
Bu destek, Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sunuluyor ve ömür boyu geçerli olacak şekilde planlandı.
Tek Şart: Sağlık Raporu
Bu imkandan yararlanmak için yalnızca bir sağlık kurulu raporu gerekiyor. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon ya da tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanlarının düzenlediği sağlık kurulu raporu ile emekliler, SGK’nın anlaşmalı olduğu kaplıca tesislerinden ücretsiz hizmet alabilecekler. Raporun alınmasının ardından 5 iş günü içerisinde başvuru yapılması yeterli.
Yeni Projeler de Yolda
SGK’nın bu yeni uygulaması emeklilerden büyük ilgi görürken, kurumun Nisan ayı sonuna kadar başka projeleri de duyurması bekleniyor.
Bu nedenle emeklilerin, SGK'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip etmeleri tavsiye ediliyor.