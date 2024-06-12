Brent petrol fiyatlarında dalgalanma, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam olarak yansıyor. Otomobil sahipleri, "Akaryakıta indirim ya da zam var mı?" sorusuna cevap arıyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir artış yaşanması bekleniyor. Peki hangi akaryakıta ne kadar zam gelecek? 12 Haziran 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte akaryakıt sektöründe yaşanan gelişmeler ve güncel fiyatlar...

1 / 12 Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler benzin ve motorin fiyatlarını da etkiliyor.

2 / 12 Vatandaşlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki indirim ve zam haberlerini yakından takip ediyor.

3 / 12 Bayram öncesi araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı.

4 / 12 Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında bir artış bekleniyor.

5 / 12 Motorin grubunda gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş zam gelecek.

6 / 12 Benzin fiyatlarında ise şuan için değişim olmayacak.

7 / 12 Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 40,62 TL'ye, Ankara'da 41,60 TL'ye, İzmir'de 41,99 TL'ye yükselecek.

8 / 12 Güncel akaryakıt fiyatları

MOTORİN FİYATLARI 12 HAZİRAN

İstanbul Avrupa Motorin litre fiyatı 40,44 İstanbul Anadolu Motorin litre fiyatı 40,35 Ankara Motorin litre fiyatı 41,42 İzmir Motorin litre fiyatı 41,76







9 / 12 BENZİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Benzinin litre fiyatı 41,44 İstanbul Anadolu Benzinin litre fiyatı 41,33 Ankara Benzin litre fiyatı 42,41 İzmir Benzin litre fiyatı 42,66









10 / 12 LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa LPG fiyatı 20,19 İstanbul Anadolu LPG fiyatı 19,64 Ankara LPG fiyatı 20,19 İzmir LPG fiyatı 19,89

11 / 12 AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR? Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.