Radarlar tespit edemiyor süzülerek hareket ediyor: Denizdeki yeni avcı! TALAY İHA üretime hazır yeni modeliyle görücüye çıkıyor

TALAY'ı geliştiren Solid AERO, Yonca Shipyard iş birliğiyle planlanan test-üretim faaliyetlerine yakın zamanda başlayacak. Bu iş birliği kapsamında TALAY'ın gövde entegrasyonundan nihai montajına kadar tüm aşamalar, yüksek kalite standartlarıyla yürütülecek.​​​​​​​





Deniz üstü alçak irtifada operasyon yapabilme ihtiyacına bir cevap olarak geliştirilen TALAY, savunma, saldırı ve caydırıcılık görevlerinde etkili, yüksek performanslı bir platform olarak görev yapacak.









Deniz ve kıyı görevleri için optimize edilen bu yenilikçi İHA, kanat-yer etkisi (Wing-In-Ground) teknolojisini kullanarak deniz yüzeyinden sadece birkaç metre yükseklikte, radarların tespit edemeyeceği bir şekilde süzülerek hareket ediyor.