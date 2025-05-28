Raflardaki tehlike: Bakanlık sahte zeytinyağı markalarını tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son yayımlanan listede, 15 farklı zeytinyağı markasında tohum yağı tespit edildi. Bakanlık, tüketicileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. İşte tohum yağı karıştırılan o 15 marka.

1 /6 Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirdiği gıda denetimlerinin sonuçlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşıyor.

2 /6 Bakanlık, halkın sağlığını tehlikeye sokacak taklit veya tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünlerin güncel listesini paylaştı.

3 /6 Zeytinyağı yerine tohum yağı Bakanlığın 28 Mayıs'ta yayınladığı sahne zeytinyağı listesinde 15 marka bulunuyor. Bu zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağı’ tespit edildi.





4 /6 Listede yer alan firmalar ve ürünleri şu şekilde:

5 /6 Bakanlık yetkilileri, tüketicileri yalnızca güvenilir ve izlenebilir kaynaklardan ürün satın almaları konusunda uyarırken, sahtecilik yapılan ürünleri tüketmenin ciddi sağlık risklerine yol açabileceğine dikkat çekti.