Rize sadece çayı ile değil petrolü ile de anılacak: En yakın zamanda çıkaracağız

"Rize sadece çayı ile değil petrolü ile de anılacaktır"





Çıkarılacak petrolün sadece Rize'ye değil Türkiye'ye katkı sağlayacağını ifade eden Maden, "Petrol sadece Rize'ye değil ülkemize de çok şey katacak. Sektörlerin tamamı enerjiye bağımlı. Bizlerde petrolü çıkardığımızda ve onu rafine edip onu kullandığımız zaman dışarıya vereceğimiz dövizde azalma olacak. Belki bu bölge Kuveyt olmayacak. Bir Suudi Arabistan gibi olmayacak amam bizim enerji bağımlılığımızı azaltma açısında faydalı olacak. Ülkemizde bu sayede dışarıya döviz vermeyecek. Enerji bağımlılığımızı azaltacağız. Rize çayla anılan bir yer. Çayeli kuru fasulyesi ile de anılırdı. Artık bu petrol çıktıktan sonra Rize sadece çayı ile değil petrolü ile de anılacaktır" şeklinde konuştu.