'HASADIN PİK YAPTIĞI DÖNEMDEYİZ'





Ürünlerde ilaç kalıntısı kalmaması için dikkat edildiğini dile getiren Akdoğan, "Bitkisel üretimde ruhsatlı ilaçlarımız kullanılıyor. Bunların ürünlerde hasat öncesi bekleme süresi 1-3 gün arasında. Bu sayede tüketicilerimizi kimyasaldan korumuş oluyoruz" diye konuştu. Örtü altı salatalıkta hasat döneminin mayıs ayında başladığını ifade eden Akdoğan, "Hasat temmuz sonuna kadar devam edecek. Şu anda da hasadın pik yaptığı dönemdeyiz. Üreticilerimize sezonun hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum" dedi.