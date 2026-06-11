Sıfır faizle Togg almak isteyenlere müjde! 671 bin lirayı veren alacak

Bireysel kullanıcılar için hesaplanan 671 bin lira peşinatla araç sahibi olma imkanı sunan yeni paket, sıfır faizli kredi seçenekleri ve kurumsal alımlara özel yüzde 100 finansman desteğiyle otomobil pazarında dikkatleri üzerine çekti.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, haziran ayına yönelik bireysel ve kurumsal finansman kampanyasının detaylarını paylaştı.
Yeni destek paketi kapsamında bireysel müşteriler, 671 bin TL peşinatla araç sahibi olabilecek. Kampanyada sıfır faizli kredi seçeneklerinin yanı sıra farklı vadelerde faizli finansman alternatifleri de yer alırken, kurumsal müşterilere yüzde 100'e varan finansman desteği sağlanıyor.
Kampanya kapsamında T10X ve T10F satın almak isteyenlere 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.
T10X için 650 bin TL kredi kullanılması halinde aylık taksit tutarı 54 bin 167 TL olarak hesaplanıyor.
T10F modelinde ise 900 bin TL'ye kadar finansman desteği, yine 12 ay vadede ve sıfır faiz avantajıyla müşterilere sunuluyor.