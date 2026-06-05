Milyonlarca emekli ve memur enflasyon rakamlarına kilitlendi. Mayıs verisiyle birlikte 5 aylık oran ortaya çıkacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini 5 Haziran'da kamuoyuyla paylaşacak. Kurumun yayımlama takvimine göre sonuçlar saat 10.00'da ilan edilecek. Peki, beklentiler ne yönde? İşte konuya ilişkin detaylar.
Mayıs ayı enflasyon verileri açıklandı mı?
Milyonlarca memur ve emeklinin temmuz zammını belirleyecek mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Mayıs enflasyonu öncesi beklentiler yükselirken, gözler 5 Haziran’da açıklanacak TÜİK verisine çevrildi.
Bakan Şimşek yıl sonu enflasyon beklentilerini açıkladı!
Bakan Şimşek, dezenflasyon programına bağlılığın sürdüğüne dikkat çekerek büyük şoklara rağmen enflasyonun düşüşünü korunmasının ve yıl sonunda yüzde 20'li seviyelerde gerçekleşmesini beklendiğini açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nomura Investment Forum Asia 2026 kapsamında yatırımcılara hitap ederek "Türkiye'nin Finansal İstikrara Giden Yeni Rotası" başlıklı oturumda ekonomi programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şimşek, dünyanın ve Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın şoklara açık olduğunu belirterek, bu tür gelişmelerin programın uygulanma hızını etkileyebileceğini ancak yönünü değiştirmesinin beklenmediğini söyledi.
Artışlar nasıl belirleniyor?
Emekliler ve memurlar için yılda iki kez artış yapılıyor. Bu artışlarda 6 aylık enflasyon verileri belirleyici oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme oranları kullanılıyor. Buna ilaveten de üzerinde oluşan enflasyon farkı ekleniyor.
Şu ana kadar hangi oran ortaya çıktı?
Ocak ayında yılın ilk artışı yapıldıktan sonra 4 ay geçti. Bu 4 ay sonunda oluşan enflasyon oranı yüzde 14.64 olarak belirlendi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak.
Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) aylık ve yıllık değişimi ifade eden enflasyonun mayıs ayında da yüksek seyrini sürdürmesi bekleniyor
AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla yaptığı beklenti anketine göre mayısta enflasyonun % 32,53 olarak açıklanacağı tahmin ediliyor.
Ekonomistlerin aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması da % 1,65 oldu.
TÜİK'e göre nisan 2026'da tüketici fiyatları beklentileri aşarak aylık olarak % 4,18 arttı. yıllık enflasyon % 32,37 oldu.
ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşın bölgesel bir hal alması dünya çapında enerji fiyatlarını artırarak enflasyon beklentilerini kötüleştirdi.
Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini mayıs ortasında % 26, 2027 yıl sonu için ise % 15 olarak yukarı yönlü güncelledi.
4 aylık oran ne anlama geliyor?
Yüzde 14.64 olan 4 aylık oran SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşına direkt olarak yansıtılıyor. Memurlar ve memur emeklileri için ise fark oluşuyor. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin artışı da 3.28 puan farkla yüzde 10.51'e ulaştı. Memurlara ve memur emeklilerine temmuzda yüzde 7 zam ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı üzerinden fark yansıtılırken, ocak ayında da yüzde 5 artış ve 2026'nın ikinci yarısındaki TÜFE yüzde 7'yi aşarsa fark verilecek.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Mayıs 2026 sonuçlarına göre, piyasa temsilcilerinin enflasyon tahminleri güncellendi. Ankete katılan reel sektör ve finansal sektör temsilcileri, yıl sonu TÜFE beklentisini yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e çıkarırken, Mayıs ve Haziran ayı tahminleri de ortaya çıktı.
Ankette ekonomistlerin enflasyon tahmini mayıs için yüzde 1.89, haziran için yüzde 1.52 oldu. Yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 28.94 olarak yer aldı. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18.58 olacak. Yani SSK ve Bağkur emeklileri en az 18.58 zam alacak. TCMB beklentisine göre 6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6.83 gerçekleşecek. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine toplamda yüzde 14.31 olacak.
KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI
6 Aylık Enflasyon: 18.58
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6.83
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14.31