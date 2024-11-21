Sosyal medyada gündem olmuştu: Bin liralık çorba skandalı sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti

‘1 MİLYON TL'YE KADAR CEZAİ İŞLEM YAPILABİLECEKTİR'





İşletmeye 1 milyon TL'ye kadar cezai işlem yapılabileceği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“20.11.2024 tarihinde basında ve sosyal medya mecralarında yer alan, Bursa Uludağ Oteller Bölgesi'nde faaliyet gösteren T.S.T. A.Ş unvanlı işletmede geçen yıl 500 TL'ye satılan bir kase çorbanın bu yıl 1.000 TL'ye satıldığına ilişkin haberler üzerine, Bursa Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından 21.11.2024 tarihinde söz konusu işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimde, söz konusu çorba fiyatının ‘6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği' kapsamında incelendiği ve haksız fiyat artışı tespit edildiği belirlenmiştir. Bu yüzden, haksız fiyat artışı kapsamında düzenlenen tutanak, işletme yetkililerinin savunması ve ekleriyle birlikte Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderilecek ve 1.000.000 TL ye kadar cezai işlem yapılabilecektir.”



