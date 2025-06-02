Talebe yetişemiyorlar: Türkiye'nin her yerinden ve yurt dışından sipariş yağıyor

Yoğun bir süreci geride bıraktıklarını anlatan Adliğ, şöyle konuştu:





"Yaklaşık 10 milyon adetlik satış olmuştur. Yıl boyunca bunun 3-4 katı satış oluyor. Yani her sektörün olduğu gibi bizde de sezonluk olanlar var. Bağ sezonu var, fındık sezonu var. Her sezonda ayrı bir bıçak satıyoruz diyebiliriz. Bunu da topladığımızda büyük rakamlara ulaşıyoruz. Bütün bıçak türlerini Bursa'da biz üretebiliyoruz. Her sektöre hitap edebiliyoruz. Her türlü bıçak üretiyoruz. Peynir, kasap, şef gibi bıçakları üretiyoruz. Yıl boyunca ortalama 50 milyon adet üretim yapıyoruz. Bugün Fransa'da bile Bursa bıçağı satılıyor. Sonuç itibarıyla Bursa bıçağı kaliteli bir bıçaktır. Özellikle Arap ülkelerinde fazla satılır. Suudi Arabistan, Lübnan, Ürdün'e bıçak gönderiyoruz."