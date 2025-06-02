Tamamen yerli ve milli: 'TMR-II Halil' gece gündüz çalışabiliyor! Video ve fotoğraf çekimi yapılabiliyor

Kontrol paneli, platform ve robotik kol olmak üzere 3 ana parçadan oluşan TMR-II Halil Bomba Uzaktan Müdahale Aracı, gece gündüz çalışabiliyor, video ve fotoğraf çekimi yapılabiliyor.





Kontrol paneli üzerinde bulunan ses sitemiyle uzaktan komut verebilmenin yanı sıra ortam sesi dinleyebilen araç, açık alanda 250 metreye kadar, kapalı alanlarda ise kablolu şekilde 100 metreye kadar kullanılabiliyor.