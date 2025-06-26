Tamir ediyordu fabrikasını kurdu: Ülkeler almak için sıraya girdi! 40 kişiye istihdam sağladı

Aldığı hizmetten memnun kalan müşterilerin kendisine vinç üretme yönünde tavsiyesinde bulunduğunu, onlardan aldığı cesaretle üretime yöneldiğini dile getiren Esen, şöyle devam etti:





"Bize vinç talepleri geldi. Gerekli kadroyu kurduk. İzmir dışındaki pazarlara açılıyoruz. Şu an fuarlara katılıyoruz. Yurt dışına da açılmak istiyoruz. 2019 yılından bu yana 200'ün üzerinde vinç satışımız oldu. Son 2 yıldır da İzmir dışına satışlarımız oluyor. Ürettiğimiz vinçler 3,2 tondan başlayarak müşteri taleplerine göre 50 tona kadar imalatlarımız mevcut. İlk başta böyle bir üretim düşünmüyorduk. Kumanda satışıyla, tamiratıyla başladı ama satışı, tamiratı yaptıkça, birçok firmaya ulaştık, bunun olabileceğini gördük, müşteri talepleri bize yön gösterdi. 'Tamam artık vinç yapabiliriz." dedik. Planlarımızı gerçekleştirmek bizim için çok büyük mutluluk veriyor. İleri düzey planlarımız var ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Romanya'ya bir vinç gönderdik. Kosova, Libya ve Mısır'dan vinçlerimize talep var."