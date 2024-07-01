Türkiye'de Tesla'nın en yeni modeli olan Model Y, belirgin bir düşüşün yaşandığı otomobil piyasasında heyecan meydana getirirken fırsatçıları da harekete geçirdi. İlan sitelerinde 1 milyon 791 bin 451 TL'ye satılan Tesla Model Y gibi araçlar, 2 milyon TL'nin üzerinde fiyatlarla tekrar satışa sunulmaya başlandı.

1 / 6 Son dönemde ikinci el otomobil piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

2 / 6 Tesla'nın Türkiye'de satışa sunduğu Model Y gibi elektrikli araçlar, büyük ilgi görmekte ve bu durum ilan sitelerinde yüksek fiyat artışlarına yol açmaktadır.

3 / 6 İkinci eli sıfırdan pahalı

Örneğin, 2023 model arkadan çekişli Tesla Model Y'lerinin fiyatları 2 milyon 50 bin liradan başlayıp 2 milyon 225 bin liraya kadar çıkıyor, halbuki sıfır versiyonları 1 milyon 791 bin 451 liradan satılmakta.

4 / 6 İlan sitelerinde bu tür fiyat artışlarına dikkat çekilmiş ve ikinci el otomobillerin sıfır araç fiyatını geçmemesi gerektiği vurgulanmıştı.



5 / 6 Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bu konuda açıklamalar yaparak, ikinci el araç fiyatlarının kontrol altında tutulması gerektiğini belirtmişti.