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Ekonomi

Fırsatçılar yine boş durmuyor: İkinci elinin fiyatı sıfırını geçti

Lokman Özdemir
09:31 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:34 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Türkiye'de Tesla'nın en yeni modeli olan Model Y, belirgin bir düşüşün yaşandığı otomobil piyasasında heyecan meydana getirirken fırsatçıları da harekete geçirdi. İlan sitelerinde 1 milyon 791 bin 451 TL'ye satılan Tesla Model Y gibi araçlar, 2 milyon TL'nin üzerinde fiyatlarla tekrar satışa sunulmaya başlandı.

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Son dönemde ikinci el otomobil piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.

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Tesla'nın Türkiye'de satışa sunduğu Model Y gibi elektrikli araçlar, büyük ilgi görmekte ve bu durum ilan sitelerinde yüksek fiyat artışlarına yol açmaktadır.

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İkinci eli sıfırdan pahalı


Örneğin, 2023 model arkadan çekişli Tesla Model Y'lerinin fiyatları 2 milyon 50 bin liradan başlayıp 2 milyon 225 bin liraya kadar çıkıyor, halbuki sıfır versiyonları 1 milyon 791 bin 451 liradan satılmakta.

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İlan sitelerinde bu tür fiyat artışlarına dikkat çekilmiş ve ikinci el otomobillerin sıfır araç fiyatını geçmemesi gerektiği vurgulanmıştı.


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Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bu konuda açıklamalar yaparak, ikinci el araç fiyatlarının kontrol altında tutulması gerektiğini belirtmişti.

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Son olarak, ikinci el araç satışlarına getirilen 6 ay veya 6 bin kilometre şartı ile ilgili kısıtlamaların süresi bir kez daha uzatılmıştı.

#tesla
#otomobil
#ikinci el
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