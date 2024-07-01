Türkiye'de Tesla'nın en yeni modeli olan Model Y, belirgin bir düşüşün yaşandığı otomobil piyasasında heyecan meydana getirirken fırsatçıları da harekete geçirdi. İlan sitelerinde 1 milyon 791 bin 451 TL'ye satılan Tesla Model Y gibi araçlar, 2 milyon TL'nin üzerinde fiyatlarla tekrar satışa sunulmaya başlandı.
Son dönemde ikinci el otomobil piyasasında önemli gelişmeler yaşanıyor.
Tesla'nın Türkiye'de satışa sunduğu Model Y gibi elektrikli araçlar, büyük ilgi görmekte ve bu durum ilan sitelerinde yüksek fiyat artışlarına yol açmaktadır.
İkinci eli sıfırdan pahalı
Örneğin, 2023 model arkadan çekişli Tesla Model Y'lerinin fiyatları 2 milyon 50 bin liradan başlayıp 2 milyon 225 bin liraya kadar çıkıyor, halbuki sıfır versiyonları 1 milyon 791 bin 451 liradan satılmakta.
İlan sitelerinde bu tür fiyat artışlarına dikkat çekilmiş ve ikinci el otomobillerin sıfır araç fiyatını geçmemesi gerektiği vurgulanmıştı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat da bu konuda açıklamalar yaparak, ikinci el araç fiyatlarının kontrol altında tutulması gerektiğini belirtmişti.
Son olarak, ikinci el araç satışlarına getirilen 6 ay veya 6 bin kilometre şartı ile ilgili kısıtlamaların süresi bir kez daha uzatılmıştı.