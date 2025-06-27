Ticaret Bakanlığı 'Yakından takip ediyoruz' diyerek ev sahiplerini uyardı: Bunu yapan yandı

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, fahiş fiyat artışı yapan ev sahiplerini açık açık uyardı. Ticaret Bakanlığı, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında 21 ev sahibinin ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yaptığını tespit ederek 4,2 milyon TL para cezası uygulandığını bildirdi.
Ev ve kira fiyatlarında yaşanan fahiş artışlara karşı denetimler hız kesmeden sürüyor.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dikkat çeken bir uyarıda bulundu. İnternet ortamında yayımlanan taşınmaz ilanlarında, genel ekonomik verilerle uyumsuz ve haklı gerekçeye dayanmayan fiyat artışlarını mercek altına alındığını açıkladı.
Mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, bu tür ilanlarda yalnızca aracılar değil, taşınmaz sahiplerinin de sorumlu tutulabileceği düzenlenmişti.
Gürcan’ın paylaştığı bilgiye göre, yönetmelik değişikliğinin ardından yürütülen ihbar, inceleme ve analiz çalışmaları sonucunda, 21 taşınmaz sahibinin fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda, her bir taşınmaz sahibine 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulandı.
"Denetimler aralıksız sürecek"
Gürcan açıklamasında, “Emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşması, vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi için denetimler aralıksız sürecek” ifadesini kullandı.
Bakanlık, elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ilanlarının düzenli olarak ihbar, inceleme ve analizlere tabi tutulduğunu; şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısına zarar veren girişimlere karşı gerekli tüm tedbirlerin hızla alınacağını da vurguladı.
Taşınmaz sahiplerince ilan fiyatlarında yapılan fiyat artışları yakından takip ediliyor.