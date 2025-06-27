Ticaret Bakanlığı 'Yakından takip ediyoruz' diyerek ev sahiplerini uyardı: Bunu yapan yandı

Gürcan’ın paylaştığı bilgiye göre, yönetmelik değişikliğinin ardından yürütülen ihbar, inceleme ve analiz çalışmaları sonucunda, 21 taşınmaz sahibinin fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edildi. Bu kapsamda, her bir taşınmaz sahibine 200 bin TL olmak üzere toplam 4,2 milyon TL idari para cezası uygulandı.