TOGG'un sedan modeli T10F ilk kez TEKNOFEST'te görücüye çıktı

Türkiye'nin yerli otomobili olan TOGG, özellikle T10X modeliyle dikkat çekmişti. C segmentindeki ilk akıllı otomobil T10X'in ardından yine aynı sınıfta ve sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanan ikinci akıllı araç T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.