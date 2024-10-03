TOGG'un sedan modeli T10F ilk kez TEKNOFEST'te görücüye çıktı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor. Togg'un yeni modeli T10F festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde Adana Havalimanı'nda düzenlenen, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.
Togg'un yeni modeli T10F festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.
Türkiye'nin yerli otomobili olan TOGG, özellikle T10X modeliyle dikkat çekmişti. C segmentindeki ilk akıllı otomobil T10X'in ardından yine aynı sınıfta ve sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanan ikinci akıllı araç T10F, RWD (standart menzil arkadan itiş), RWD (uzun menzil arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak.
T10F'in 0-100 km/s hızlanması 4,6 saniye çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunacak olan T10F, TEKNOFEST Adana'da ilk kez görücüye çıktı.
Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören TOGG T10F modelinin 2025 yılı içerisinde önce Türkiye'de sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.
T10F görücüden tam not alırken bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.