TOKİ, müjdeyi verdi. Yeni bir indirim kampanyası düzenleneceğini açıkladı. TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, 2025’te konut üretiminin üç katına çıkarılacağını duyurarak "Şehirlerimize yaklaşık 1,5 milyon vatandaşımızın yaşayacağı toplamda 430 bin 800 konut kazandırılmış olacak" dedi. Vatandaştan gelen talepleri dikkate aldıklarını belirten Sungur, "Son indirim kampanyası 23 Eylül 2024 tarihinde yapılmış olup vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda inşallah bu yıl da yenisi düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, 2025’te konut üretiminin üç katına çıkarılacağını duyurdu. Sungur, "Şehirlerimize yaklaşık 1,5 milyon vatandaşımızın yaşayacağı toplamda 430 bin 800 konut kazandırılmış olacak" ifadelerini kullandı.
TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) KİT Komisyonunda yaptığı sunumda, kalkınma planı ve eylem planlarının öngördüğü çerçevede şehirlerin kentsel gelişim ve kent fonksiyonları göz önüne alınarak sosyal konut yapımı, şehirlerin imarı, yeni yaşam alanlarının geliştirilmesi, depreme maruz kalan bölgelerde konut ihtiyacının karşılanması ve yeşil alanların çoğaltılması noktasında önemli bir süreci yürüttüklerini belirtti.
"Herkes için konut", "insanca yaşam" ve "ekonomik olarak ulaşılabilir konut" hedeflerini esas alarak vatandaşların uygun fiyatlı konut edinmesi yolunda önemli başarılar sağlandığını dile getiren Sungur, "Bu doğrultuda bugüne kadar iştiraklerimizle birlikte 1 milyon 626 bin konut rakamına ulaşılarak sosyal konut başta olmak üzere kentsel dönüşüm, afet sonrası konut üretimi, millet bahçeleri, sosyal donatı ve yurt dışı uygulamaları ile dünyanın örnek aldığı sosyal konut modeli ortaya konmuştur" bilgisini verdi.
2 yılda 430 bin konut
TOKİ'nin yıllık konut üretim ortalamasının 70 bin olduğu göz önüne alındığında 2025 yılında bu rakamın üç katına çıkarılacağını ifade eden Sungur, "Diğer bir ifadeyle son iki yıl içinde şehirlerimize yaklaşık 1.5 milyon vatandaşımızın yaşayacağı toplamda 430 bin 800 konut kazandırılmış olacak. Bugüne kadar iştiraklerimizle birlikte 1 milyon 626 bin konut rakamına ulaştık. TOKİ'nin konut üretimdeki payı yüzde 11.7'ye, konut satışındaki payı da yüzde 12.5'a çıkartılmıştır" diye konuştu.
453 bin konut için çalışmalar sürüyor
"Şu ana kadar idaremiz eliyle toplam 343 bin 936 konutun ihalesi yapıldı. Bu inşaatların bugüne kadar toplam 144 bin konutu sadece idaremiz eliyle olmak üzere 201 bin konut tamamlandı ve teslim edildi. Diğer kurumların eliyle birlikte yapılan konutlarımızın toplamı olan 453 bin konutu bu yıl sonu bitirmek üzere çalışmalarımız devam etmektedir."
923 bin konut dönüştürüldü
Bakanlığın koordinasyonunda, İstanbul'da 39 ilçede, 365 ayrı alanda dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini hatırlatan Sungur, "Bugüne kadar TOKİ başta olmak üzere belediyeler ve diğer kurumlarımızın çalışmalarıyla 923 bin bağımsız bölüm dönüştürülmüştür. TOKİ olarak İstanbul'da sosyal konut kapsamında 125 bin 428 konut rakamına ulaştık. Bunun 81 binini tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik" açıklamasında bulundu.
Tarihin en büyüğü olacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde yeni bir sosyal konut kampanyasının müjdesini vermiş, “81 ili kapsayan, bugüne kadar yapılmış en büyük sosyal konut kampanyasını başlatacağız.” diyerek detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulacağını belirtmişti.
'Evi olmayan gençlerimiz ve emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler'
Bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı yapacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. Biz gençlerlerimize kontenjan verdik ben sokakta görüyorum 18 yaşında 20 yaşındaki gençler kura ile ev sahibi olmuşlar. Ne güzel değil mi hayata yeni bir evle başlıyorsunuz belki daha evlenmedi bile. Kontenjanlar ayıracağız ve vatandaşlarımıza bu imkânları sunacağız." ifadelerini kullandı.
TOKİ indirim kampanyasından kimler faydalanacak?
Bakan Kurum son yaptığı açıklamada, "Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecek' deyip kampanyanın kimleri kapsayacağına dair ipucu vermişti.