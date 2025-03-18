Toplam değeri 67 milyon lira: Devletten destek aldı, yılda 8 bin ton ihraç ediyor

Giresun'un Tirebolu ilçesinde faaliyet gösteren fındık kırma ve işleme firması, tesislerini modernize etmek ve yenilerini eklemek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvurdu. Firma 2017, 2020, 2021 ve 2024 yıllarında şu anki toplam değeri 67 milyon lira olan 4 proje için 28 milyon lira hibe desteği aldı. Tesislerindeki fındık kırma hacmi yıllık 30 bin tona ulaşan firma yıllık 8 bin ton da ürün ihraç eder hale geldi. Firma ayrıca ilgili başka bir programdan aldığı destekle binalarının çatılarına kurduğu güneş enerji sistemiyle kendi tükettiği elektriğin tamamına yakınını da üretiyor.