Trafik cezalarında yeni dönem: Trafikte bunu yapanlara hapis cezası yolda

Silahla ateş açmanın cezası artırılacak

Teklifle meskun mahalde silahla ateş edenlere verilecek cezalar da artırılacak. Bu kapsamda TCK'nin 170. maddesindeki değişiklikle, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde veya kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda, silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananlara verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 5 yıla çıkarılacak.