Trafik cezalarında yeni dönem: Trafikte bunu yapanlara hapis cezası yolda

TBMM Başkanlığı’na sunulması beklenen 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi, trafik kuralları ve cezalarında önemli değişiklikleri kapsıyor. Düzenlemeyle birlikte, alkollü araç kullanmak ve trafiği tehlikeye atmak gibi ağır ihlallere hapis cezası getirilecek. Ayrıca düğün ve asker uğurlamalarında silahla havaya ateş edenlere de cezalar katlanacak. İşte detaylar...
AK Parti, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında 4. Yargı Reformu Strateji Belgesinin ilk yargı paketi hazırlıklarında son aşamaya geldi.
Trafik magandalarıyla ve trafikteki saldırgan fiillerle mücadele amacıyla düzenlemeler yapılacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından teklif, TBMM Başkanlığına sunulacak.
Bu kapsamda kara aracının hareket etmesini engelleyen, hareket halindeyken durduran kişiler 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.
Alkollü araç kullananlara hapis cezası
Yasa teklifiyle birlikte trafik güvenliğini tehdit eden sürücülere yönelik yaptırımlar önemli ölçüde ağırlaştırılacak. Alkollü ya da uyuşturucu madde etkisi altında araç kullananlara artık sadece ehliyet kısıtlaması değil, doğrudan hapis cezası verilecek. Taslağa göre, alkol ya da uyuşturucu etkisiyle araç kullanırken yakalanan sürücüler, 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.
Silahla ateş açmanın cezası artırılacak
Teklifle meskun mahalde silahla ateş edenlere verilecek cezalar da artırılacak. Bu kapsamda TCK'nin 170. maddesindeki değişiklikle, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde veya kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda, silahla ateş eden veya patlayıcı madde kullananlara verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 5 yıla çıkarılacak.
Düğün, nişan, asker uğurlamasının yapıldığı yerlerde silahla ateş edilmesi halinde ise verilecek ceza, yarısından bir katına kadar artırılacak.
Kiralık araçlar
Kiralık araçların iade edilmemesi veya parçalarının değiştirilmesi, bu araçların bazı suçlarda kullanılması dolayısıyla düzenleme yapılacak. TCK'nin 155. maddesindeki değişiklikle "güveni kötüye kullanma" suçunun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taşıtı olması, nitelikli hal sayılacak ve bu suçtan verilecek ceza bir kat artırılacak.