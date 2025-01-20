TRAKON dron avına hazır: Testleri başarıyla tamamlandı

Farklı Savaş Yönetim Sistemleri (CMS) ile sorunsuz entegrasyon için tasarlanan TRAKON, otomatik hedef takibi, angajman planlama ve gelişmiş atış kontrol sistemi gibi ileri yetenekler sunarak operasyonel esnekliği ve etkinliği artırıyor. Bu özellikler, sistemin dinamik ve karmaşık ortamlarda hızlı ve hassas yanıt vermesini sağlıyor.





UNIROBOTICS Genel Müdürü Ömür Baç, dünyada göz ardı edilemeyecek bir tehdit haline gelen insansız hava araçlarına karşı geliştirilen C-UAS çözümü olan TRAKON UKSS'nin, insansız hava ve deniz araçlarını etkisiz hale getirme kapasitesini başarıyla ortaya koyduğunu vurguladı.