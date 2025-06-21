TSK envanterine girmeye hazır: Yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretildi! Yurt dışı bağımlılığına son verdi

"Tapa yol haritası oluşturuldu"





Aydın, MKE'nin yıllar önce "tapa yol haritası" oluşturduğunu, bu kapsamda dünyadaki tapa üreticilerini incelediklerini belirterek, şunları anlattı:

"Oluşturduğumuz tapa yol haritasında önce mekanik çarpmalı ve gecikme fonksiyonu olan MKE MOD92 tapasını geliştirdik ve kalifikasyonunu tamamlayıp envanterimize aldık. Şu anda Türk Silahlı Kuvvetlerinin de kullandığı bir tapa. Bu tapadan sonra gelişimin diğer ayağı olan elektronik zaman tapası geliştirme faaliyetlerine başladık. Tabii bu tapa MKE MOD92 tapasının üzerine bina edilmiş olduğundan bizim için daha kolay oldu. Bu kapsamda yaptığımız çalışmaları da neticelendirdik ve o tapanın da kalifikasyonunu gerçekleştirdik. Ardından bu sefer de yaklaşmalı tapa çalışmalarına başladık. Yaklaşmalı tapa çalışmalarını da bitirdikten ve kalifiye ettikten sonra bu sefer bütün özellikleri bir arada olacak şekilde çarpma, gecikme, zaman özelliği ve yaklaşmalı özelliği bulunan MKE MOD184 tapasını geliştirme çalışmalarına başladık. Kısa bir süre önce bu faaliyetleri tamamlayıp MKE MOD184 tapasını kalifiye ettik."