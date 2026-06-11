TSK'dan Antalya Körfezi'nde gövde gösterisi: Hedefler tek tek imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı kapsamında Antalya Körfezi’nde gerçekleştirdiği seçkin gözlemci günü faaliyetlerinde yerli ve milli mühimmatlar öne çıktı. Tatbikatta 18 bin personel, 125 deniz unsuru ve 60 hava vasıtası görev alırken; ATMACA füzesi, AKYA torpidosu ve HİSAR-D güdümlü mermisi ve PİRANA kamikaze insansız deniz aracıyla atışlarıyla hedefler tek tek imha edildi.
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı’nın seçkin gözlemci günü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde Antalya Körfezi’nde gerçekleştirildi. Tatbikata kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik ve özel kuvvetlerden 18 bin personel katıldı.
Denizkurdu-2/2026 tatbikatı Antalya Körfezi’nde izlendi
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı’nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde Antalya Körfezi’nde yapıldı. Karadeniz, Marmara, Ege ve Doğu Akdeniz’de icra edilen tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetlerinin deniz, hava ve özel harekât kabiliyetleri sergilendi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, katılımcı ve gözlemci ülke temsilcileri ile gazeteciler faaliyetleri TSK’nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu’dan takip etti.
Tatbikata katılan unsurlar şöyle açıklandı:
125 deniz unsuru
60 hava vasıtası
18 bin personel
Kara, deniz, hava, jandarma, sahil güvenlik ve özel kuvvetler komutanlıkları
Bayraktaroğlu: TSK caydırıcı bir güçtür
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, tatbikat öncesinde yaptığı konuşmada TSK’nin elde ettiği imkân ve kabiliyetlerle bölgede önemli bir caydırıcı güç olduğunu söyledi.
Bayraktaroğlu, bu caydırıcılığın önemli unsurlarından birinin Mavi Vatan olduğunu belirterek, Türkiye’nin güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir unsur ve oyun kurucu küresel bir güç olduğunu ifade etti.
TSK’nin muharebe gücünün yüksek olduğunu vurgulayan Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü harekâtı icra edecek imkân ve kabiliyete sahip olduğunu dile getirdi.
Yerli ve milli sistemler tatbikatta kullanıldı
Bayraktaroğlu, savunma sanayisiyle birlikte geliştirilen insanlı ve insansız platformların TSK envanterine kazandırıldığını belirtti. Bu sistemlerin önemli bölümünün, terörle mücadele harekâtı ile Mavi Vatan ve Gök Vatan’da elde edilen tecrübelerden yararlanılarak geliştirildiğini söyledi.
Tatbikatta yerli ve milli mühimmatların hedeflerini tam isabetle vurduğunu belirten Bayraktaroğlu, ATMACA, AKYA ve Deniz HİSAR sistemlerinin Deniz Kuvvetlerinin kabiliyetlerine katkı sağladığını kaydetti.
Denizaltı, mayın ve hedef imha senaryoları uygulandı
Seçkin gözlemci günü faaliyetleri, TCG Kemalreis fırkateyninin Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu, komuta kademesi ve gözlemci ülke temsilcilerini selamlamasıyla başladı.
Tatbikat senaryosu kapsamında sonarlarla tespit edilen denizaltı hedefi, hava ve deniz unsurlarınca imha edildi. Ardından komandolar helikopterden sarkıtılan halatla TCG Anadolu’ya iniş yaparak Türk bayrağı açtı.
Faaliyetlerde ayrıca helikopterle TCG Anadolu’ya getirilen yaralı personele müdahale senaryosu uygulandı. Sürüklenen mayın ise ekipler tarafından imha edildi.
ATMACA, AKYA ve HİSAR-D atışları yapıldı
Tatbikatta PİRANA kamikaze insansız deniz aracıyla su üstü hedefine hücum gerçekleştirildi. Burgazada korvetinden ATMACA güdümlü füze ile 102 kilometre uzaktaki hedefe atış yapıldı.
AKYA torpidosu denizaltından 10 kilometre menzildeki hedefe yönlendirildi. HİSAR-D güdümlü mermisiyle de saatte 555 kilometre hızla gelen hedefe atış gerçekleştirildi.
Deniz hava unsurları tarafından denizdeki 4 hedefe toplam 5 güdümlü mermi atıldı. Faaliyetler, tatbikata katılan hava ve deniz unsurlarının tören geçişiyle sona erdi.