TSK'dan Antalya Körfezi'nde gövde gösterisi: Hedefler tek tek imha edildi

Bayraktaroğlu: TSK caydırıcı bir güçtür





Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, tatbikat öncesinde yaptığı konuşmada TSK’nin elde ettiği imkân ve kabiliyetlerle bölgede önemli bir caydırıcı güç olduğunu söyledi.





Bayraktaroğlu, bu caydırıcılığın önemli unsurlarından birinin Mavi Vatan olduğunu belirterek, Türkiye’nin güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir unsur ve oyun kurucu küresel bir güç olduğunu ifade etti.





TSK’nin muharebe gücünün yüksek olduğunu vurgulayan Bayraktaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her türlü harekâtı icra edecek imkân ve kabiliyete sahip olduğunu dile getirdi.