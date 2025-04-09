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Kültür raylarla buluşuyor: Tarih belli oldu, geri sayım başladı

Kültür raylarla buluşuyor: Tarih belli oldu, geri sayım başladı

19:329/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
DHA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile Diyarbakır arasında turizm amaçlı işletilecek Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin, sezonun ilk seferine 11 Nisan Cuma günü başlayacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan Cuma günü Ankara'dan yeni sezonun ilk seferine çıkacağını duyurdu. Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır arasında turizm odaklı hizmet verecek trenin, yolculuk boyunca bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu deneyimleme fırsatı sunacağını belirtti. 

Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin 11 Nisan-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında toplam 8 sefer yapacağını belirten Uraloğlu, "Ankara'dan cuma günleri, Diyarbakır'dan ise pazar günleri hareket edecek trenimiz, 2 haftada bir karşılıklı sefer düzenleyecek. 4 gidiş, 4 dönüş şeklinde planlanan seferleriyle hem iç turizm canlanacak hem de şehirler arası kültürel etkileşim artacak" dedi.

'KÜLTÜRÜN RAYLARLA BULUŞTUĞU BİR PROJE'


Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin rotası hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, Ankara'dan hareket edecek trenin, Malatya'da 3 saatlik bir mola vereceğini belirtti.

Uraloğlu, "Bu süre zarfında yolcular Malatya'nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebilecek. Dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır'dan hareket edecek trenimiz, Elazığ'ın Yolçatı istasyonunda 4 saatlik bir duruş yapacak. Böylece yolcular, Malatya'da ve Yolçatı'da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.

Turistik tren seferlerinin, bölgesel turizmi canlandırmak açısından da önemli olduğunu belirten Uraloğlu, "Bu seferlerle yolculara sadece bir şehirden diğerine gitme imkanı değil, aynı zamanda yolculuğun kendisini deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Turistik Diyarbakır Ekspresi kültürün raylarla buluştuğu bir proje" açıklamasında bulundu.

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