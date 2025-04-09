Uraloğlu, "Bu süre zarfında yolcular Malatya'nın tarihi ve kültürel alanlarını gezebilecek. Dönüş yolculuğunda ise Diyarbakır'dan hareket edecek trenimiz, Elazığ'ın Yolçatı istasyonunda 4 saatlik bir duruş yapacak. Böylece yolcular, Malatya'da ve Yolçatı'da verilen molalarda bölgenin kültürel dokusunu yerinde görme fırsatı bulacak" ifadelerini kullandı.