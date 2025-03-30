Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin sefer tarihi belli oldu

"Kültürün raylarla buluştuğu bir proje"





Turistik tren seferlerinin bölgesel turizminin canlanması açısından da önemli olduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:





"Bu seferlerle yolculara sadece bir şehirden diğerine gitme imkanı değil, aynı zamanda yolculuğun kendisini deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Turistik Diyarbakır Ekspresi kültürün raylarla buluştuğu bir proje."