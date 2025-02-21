Türk radarı MILSAR ilk kez bir İHA üreticisine ihraç edildi

İstihbarat, keşif-gözetleme, baskılama ve taarruz operasyonları için hava platformlarında kullanılmak üzere tasarlanan MILSAR, uzun görev süreleri ile gökyüzünde birer "gözetleme noktası" gibi görev yapan İHA'ların, elektro-optik sistemlerin etkisiz kaldığı kötü hava şartlarında veya bulutların üzerinde uçarken bile etkin olmasını sağlıyor.





Radar, taktik sınıfı İHA'ların da faydalı yükü olabilecek kadar düşük hacme, ağırlığa ve güç tüketimine sahip bulunuyor.