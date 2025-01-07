Türk savunma sanayisi yeni İHA'ları göreve hazırlıyor

Karşılıklı mutabakatla ASELSAN paylarını alarak geçen yıl DASAL'ı tekrar yüzde 100 Altınay iştiraki haline getirdiklerini aktaran Mercan, şöyle konuştu:





"ASELSAN'ın üst yapımcı kimliğiyle odaklanmasını bu yöne kaydırması, özellikle dünyanın sayılı savunma şirketleri arasına girmesi ve daha özel teknolojilerde kendini geliştirmeye doğru gitmesi... Bu arada DASAL'ın da ürün geliştiren bir şirket olması, dünyanın çok çeşitli noktalarında, çok çeşitli müşteri ihtiyaçlarına yönelik temaslarda bulunuyor olması, bizi beraberce böyle bir karara almaya getirdi ve kasım ayının başında karşılıklı mutabakatla ortaklığımızı sonlandırmış olduk. İlişkimiz müşteri-tedarikçi şeklinde devam ediyor. DASAL artık yüzde 100 Altınay iştiraki olarak bundan sonraki çalışmalarını sürdürecek."





DASAL'ın kuruluşundan bugüne kadar mikro sınıftan çok ağır yükleri lojistik amaçlı kritik noktalara götürecek şekilde kurgulanmış ağır sınıf hava araçlarına kadar çok geniş bir ürün gamı ortaya koyduğuna işaret eden Mercan, tamamladıkları yanında devam eden 6 büyük projeleri bulunduğunu bildirdi.