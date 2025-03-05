Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "GÖZDE Güdüm Kiti'nin F16'dan yapılan hızlı hedefe test atışı başarıyla sonuçlandı. GÖZDE, ülkemizde bugüne kadar, atışlarda en hızlı hedefe isabet eden güdüm kiti oldu" dedi. Yüksek hızla seyir halindeki hareketli hedefleri de vurabilen GÖZDE Türk SİHA'larının yeni pençesi olacak.

1 /7 Bakan Kacır, TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN tarafından geliştirilen 'GÖZDE Güdüm Kiti'nin, yüksek hızda hareket eden bir otomobili tam isabetle vurduğu anları, sosyal medya hesabından paylaştı.



2 /7 Kacır, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek projelere hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen GÖZDE güdüm kitinin F16'dan yapılan hızlı hedefe test atışı başarıyla sonuçlandı. GÖZDE, ülkemizde bugüne kadar, atışlarda en hızlı hedefi isabet eden güdüm kiti oldu" dedi.

3 /7 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hassas vuruş kabiliyeti, GÖZDE Güdüm Kiti ile daha üst seviyeye çıkarılmış oldu.



4 /7 GÖZDE Güdüm Kiti özellikleri

Harp başlığı olarak Mk-82 bombasını kullanan GÖZDE Güdüm Kiti, GPS/INS navigasyon sistemleri ve lazer arayıcı başlık ile 3 metreden hassas vuruş kabiliyetine sahip.



5 /7 Yüksek hızla seyir halindeki hareketli hedefleri de vurabilen GÖZDE, ayarlanabilir yükseklikte infilak edebiliyor.

6 /7 GÖZDE Güdüm Kiti Genel Özellikleri:

BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti Bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme Tüm hava koşullarında, gece ve gündüz görev yapabilme Görev başına daha az bomba, sorti ve personel Maliyet etkin Modüler Lazer Arayıcı Başlık ile hassas vuruş kabiliyeti

