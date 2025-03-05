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Türk SİHA'larının yeni pençesi olacak: Elinden ne uçan ne de kaçan kurtulacak

Türk SİHA'larının yeni pençesi olacak: Elinden ne uçan ne de kaçan kurtulacak

11:385/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
DHA
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "GÖZDE Güdüm Kiti'nin F16'dan yapılan hızlı hedefe test atışı başarıyla sonuçlandı. GÖZDE, ülkemizde bugüne kadar, atışlarda en hızlı hedefe isabet eden güdüm kiti oldu" dedi. Yüksek hızla seyir halindeki hareketli hedefleri de vurabilen GÖZDE Türk SİHA'larının yeni pençesi olacak.

Bakan Kacır, TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN tarafından geliştirilen 'GÖZDE Güdüm Kiti'nin, yüksek hızda hareket eden bir otomobili tam isabetle vurduğu anları, sosyal medya hesabından paylaştı.


Kacır, Türkiye'nin güvenliğini tahkim edecek projelere hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, "TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN ortaklığında geliştirilen GÖZDE güdüm kitinin F16'dan yapılan hızlı hedefe test atışı başarıyla sonuçlandı. GÖZDE, ülkemizde bugüne kadar, atışlarda en hızlı hedefi isabet eden güdüm kiti oldu" dedi. 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hassas vuruş kabiliyeti, GÖZDE Güdüm Kiti ile daha üst seviyeye çıkarılmış oldu.


GÖZDE Güdüm Kiti özellikleri


Harp başlığı olarak Mk-82 bombasını kullanan GÖZDE Güdüm Kiti, GPS/INS navigasyon sistemleri ve lazer arayıcı başlık ile 3 metreden hassas vuruş kabiliyetine sahip.


Yüksek hızla seyir halindeki hareketli hedefleri de vurabilen GÖZDE, ayarlanabilir yükseklikte infilak edebiliyor.

GÖZDE Güdüm Kiti Genel Özellikleri:


BRU 57 adaptörü ile çoklu atım kabiliyeti

Bağlı uçuş sırasında yeniden hedef belirleme

Tüm hava koşullarında, gece ve gündüz görev yapabilme

Görev başına daha az bomba, sorti ve personel Maliyet etkin

Modüler Lazer Arayıcı Başlık ile hassas vuruş kabiliyeti


Seçilebilir Güdüm Modları: Lazer/ANS/KKS, Lazer/ANS, ANS/KKS, Sadece ANS

Lazer Güdüm ile CEP : durağan hedeflerde 3m altı, hareketli hedeFlerde 10m altı,

ANS/KKS ile CEP : 10m altı,

Sadece ANS ile CEP : 25m altı

50+ km/saat hızlı hareketli hedeflere angajman

Lazer arayıcı başlığa entegre modüler yakınsama sensörü

Menzil: SİHA/TİHA’lardan atıldığında 15+ km, F-4 ve F-16 savaş uçaklarından atıldığında 28+ km

MIL-STD 1760 uyumluluğu







#SİHA
#Aselsan
#Gözde
#GÖZDE Güdüm Kiti

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