Türk zırhlarına ABD kapısı açıldı: Dünyadaki 4-5 firmadan biri

Yaptıkları çalışmalar sonunda ortaya çıkan zırh ve seramik ürünlerini 2 marka altında topladıklarını anlatan Dinçer, bu ofisin hayata geçmesiyle birlikte bu markaların ABD firmalarında tanınmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.





Dinçer, balistik sektörünün bu ürünlerin farkında olduğunu ve test edip kendi projelerine dahil etmeye başladıklarını vurgulayarak, ABD pazarına girişle ilgili çalışmalarına yönelik şu bilgileri verdi:

"5 ürünümüz Adalet Bakanlığının laboratuvarında sertifiye oldu. Bu oldukça zor ve zahmetli bir süreç. Testin yanı sıra tasarımdan üretimine 1,5 yıllık bir süreci kapsayan çalışmalar yapıldı. Bunun sonucunda da 12 ABD firması bu ürünleri lisansladı. Bunlar ABD ordusuna ürün sağlayabilen firmalar. Böylece bu firmalar bizim ürünlerimizi kullanabilecek, bunlarla ABD ordusuna ve polisine hizmet verebilecek.