Türkiye SİHA pazarında dünyanın açık ara en büyük üreticisi oldu: Çin'i geride bıraktı

Çin'in drone satışları 2014'te zirveye ulaştı ve 2021'de Türkiye, dünyanın en büyük tedarikçisi olarak Çin'i geride bıraktı. Libya, Dağlık Karabağ ve Ukrayna'daki savaş alanlarından gelen iyi basın ve Türkiye'nin teslimat için kısa zaman çizelgeleri, Türkiye'yi askeri drone pazarının zirvesine taşıdı. Daha büyük, daha pahalı, yeniden kullanılabilir askeri sınıf drone'lar erken dönem drone pazarına hakim olsa da, dolaşan mühimmatların (kamikaze drone'lar) satışı hızlandı ve muhtemelen büyümeye devam edecek.