Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk beş ayında geçen yıla kıyasla artış gösterdi. Özellikle SUV gövde tipine olan ilgi dikkat çekerken, en çok tercih edilen otomobil markaları da ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre; hibrit ve elektrikli araçlara yönelim ise ciddi artışlar kaydetti. Otomatik şanzımanlı modeller piyasaya damga vururken, manuel tercihler ciddi oranda azaldı. İşte pazarın nabzını tutan veriler ve yılın ilk 5 ayında öne çıkan modeller…
Otomotiv sektöründe 2025’in ilk beş ayına ait satış verileri açıklandı. Veriler, hem otomobil hem de hafif ticari araç pazarında artışı işaret ediyor. En çok satılanlar arasında yine küçük ve orta segment araçlar öne çıkarken, SUV modeller yükselişini sürdürüyor. Elektrikli ve hibrit araç satışlarında dikkat çeken artışlar yaşanırken, sürücülerin tercihleri artık otomatik vitesli modellerden yana oluyor.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Ocak-Mayıs 2025 döneminde Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artış gösterdi. Toplam satışlar 471 bin 743 adede ulaşırken, bu satışların 375 bin 97’sini otomobiller oluşturdu. Hafif ticari araç satışları ise 96 bin 646 adet olarak kaydedildi.
Yalnızca Mayıs ayı baz alındığında, toplamda 100 bin 305 adet satış gerçekleşti. Bu rakamın 80 bin 260’ını otomobiller, 20 bin 45’ini ise hafif ticari araçlar oluşturdu.
En Çok Tercih Edilen Gövde Tipi Yine SUV Oldu
Otomobil satışlarında gövde tipi tercihlerine bakıldığında, SUV araçlar yüzde 54,1 ile açık ara en çok tercih edilen kasa tipi oldu. Sedan araçlar yüzde 26,2’lik payla ikinci sırada yer alırken, hatchback modeller yüzde 17,5’lik oranla üçüncü sırada konumlandı.
Motor Tipinde Benzinli Araçlar Liderliğini Sürdürüyor
Motor tipi bakımından incelendiğinde, benzinli otomobiller 221 bin 828 adetle toplam satışların yüzde 59,1’ini oluşturdu. Hibrit motorlu araçların payı yüzde 17,2’ye yükselerek 64 bin 426 adet satışa ulaştı. Dizel motorlu araçlar 17 bin 598 adetle yüzde 4,7'lik paya sahipken, otogazlı otomobiller 11 bin 498 adetle toplamda yüzde 3,1 oranında tercih edildi.
Elektrikli otomobiller ise önceki yıllara kıyasla dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Toplamda 59 bin 539 elektrikli araç satışı gerçekleşerek yüzde 15,9’luk bir pazar payına ulaşıldı.
Vites Tercihleri Değişiyor: Otomatik Şanzıman Önde
Otomobil kullanıcılarının şanzıman tercihlerinde de otomatik vitesin açık ara önde olduğu görüldü. Otomatik şanzımanlı otomobiller 316 bin 11 adetle toplam satışların yüzde 84,2’sini oluşturdu. Manuel vitesli araçların satışı ise yalnızca 59 bin 86 adetle yüzde 15,8 seviyesinde kaldı.
İşte en çok tercih edilen 10 otomobil markası
10- Citroen
Toplam satış: 14 bin 92
9- Skoda
Toplam satış: 15 bin 669
8- Opel
Toplam satış: 17 bin 143
7- BYD
Toplam satış: 18 bin 644
6- Peugeot
Toplam satış: 24 bin 802
5- Hyundai
Toplam satış: 25 bin 837
4- FIAT
Toplam satış: 27 bin 611
3- Volkswagen
Toplam satış: 27 bin 916
2- Toyota
Toplam satış: 31 bin 813
1- Renault
Toplam satış: 45 bin 244