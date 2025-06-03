Otomotiv sektöründe 2025’in ilk beş ayına ait satış verileri açıklandı. Veriler, hem otomobil hem de hafif ticari araç pazarında artışı işaret ediyor. En çok satılanlar arasında yine küçük ve orta segment araçlar öne çıkarken, SUV modeller yükselişini sürdürüyor. Elektrikli ve hibrit araç satışlarında dikkat çeken artışlar yaşanırken, sürücülerin tercihleri artık otomatik vitesli modellerden yana oluyor.