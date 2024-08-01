Türkiye'deki yolcuların yüzde 55'i İstanbul havalimanlarından uçtu

Geçen yılın aynı döneminde ise iç ve dış hatta 52 milyon 288 bin 632 yolcu, İstanbul havalimanlarından uçtu. Böylece 5 milyon 626 bin 883 yolculuk ve yüzde 11'lik artış kaydedildi.





Türkiye'deki havalimanlarında ağırlanan 104 milyon 725 bin 264 yolcunun yüzde 55'inin İstanbul'daki iç ve dış hat seferleriyle seyahat ettiği hesaplandı.