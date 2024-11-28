Türkiye'den dost ülke Pakistan'a TURAL ihracatı: İmzalar resmen atıldı

"İlk sözleşme tamamlandı, transferler de yaklaşık bir hafta içerisinde sonuçlanacak. Yaklaşık 1,5 ay sonra ilk sevkiyatlarımızı yapmış olacağız. İlk sevkiyatımız tank malzemelerinin yedek parçaları kısmında olacak. Sonrasında alt sistem olarak devam edecek. En sonunda ortaklaşa üretim kısmına geçmiş olacağız.





TURAL-1 şu anda dünyada kendi segmentinde, orta segmentte kara araçları içerisindeki en donanımlı cihaz olma özelliğini taşıyor. Hem hava araçları hem kara araçları hem silah sistemleri hem de taşıma sistemlerine sahip bir araç. 4 farklı modülle çalışabilme özelliklerine sahip. Yani hem lidarla hem radarla hem 4G'li hem de kendinden web sistemiyle bir çalışma sistemi sunuyor. Bu ürünün Asya ayağını Pakistan'da beraber üretmek için ön anlaşmamızı yaptık. Eğer nasip olursa da tüm Asya ülkelerinde Pakistan üzerinden üretim yaparak devam edeceğiz."